Российская армия взяла Купянск-Узловой в Харьковской области

Группировка российских войск «Запад» взяла под контроль Купянск-Узловой в Харьковской области, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, сейчас идет «проверка и зачистка городских кварталов».

Минобороны РФ сообщило, что генерал Герасимов посетил командный пункт одного из объединений группировки «Запад» и проверил выполнение боевых задач. Он также вручил награды нескольким военнослужащим.

15 января Валерий Герасимов анонсировал скорое взятие Купянска-Узлового под контроль российской армии.