Власти объявили конкурсы на строительство школ в Лыскове и Чкаловске

Администрации Лысковского округа и Чкаловска Нижегородской области 26 января 2026 года объявили открытые конкурсы на строительство школ. Начальная стоимость каждого здания составляет более 1 млрд руб., указано на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Лыскове школа стоимостью 1,07 млрд руб. будет рассчитана на 550 мест. Ее планируется построить рядом с домом №65 по улице Минина в срок до 1 августа 2028 года.

В Чкаловске здание школы на 725 человек будут строить на улице Ленина (на пересечении улиц Комсомольской и Краснозаводской). Завершить строительство требуется до 31 мая 2028 года. Начальная стоимость контракта — 1,04 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», обе школы будут строить по федеральному проекту «Комплексное развитие сельских территорий». Кроме них в проект также вошла школа в Володарске. Закупку на ее строительство объявили в конце 2025 года.

Галина Шамберина