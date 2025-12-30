Почти 1 млрд рублей выделили на строительство школы в Володарске
Администрация Володарского округа Нижегородской области 30 декабря 2025 года объявила открытый аукцион на строительство школы в Володарске. Начальная стоимость контракта составляет 985,3 млн руб., указано в карточке лота.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Итоги закупки подведут 23 января 2026 года. Построить школу на улице Володарского необходимо до 1 июня 2028 года.
Как писал «Ъ-Приволжье», строить школу на 500 мест будут по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). Также в рамках этой программы в 2026 году запланировано начало строительства школ в Лыскове и Чкаловске.