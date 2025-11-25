Три школы построят в Нижегородской области по программе развития села

В Нижегородской области по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) планируется начать строительство школ в Чкаловске, Володарске и Лыскове. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил во время прямой линии 25 ноября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным областного правительства, на строительство школ (в Лыскове — на 550 мест, в Чкаловске — на 725 мест, в Володарске — на 500 мест), а также канализации и легкоатлетического зала в Большом Болдине из федерального бюджета в 2026 году поступит 3,9 млрд руб. В 2027 и 2028 года ожидается поступление еще 2,2 млрд руб. Строительство школы в Лыскове начнется уже в 2026 году.

Также в 2026 году по программе КРСТ в Большом Болдине, рабочем поселке Вознесенское и в Семенове продолжится реализация начатых в 2025 году крупных проектов комплексного развития —многофункциональных социально-культурных центров, инженерных сетей и социально значимых объектов.

Всего в Нижегородской области с 2020 года по программе КРСТ реализовали более 765 проектов благоустройства, построили и реконструировали 32 дорожных объекта, 62 объекта социальной и инженерной инфраструктуры. Более 380 семей получили жилье по договорам найма и за счет средств социальных выплат.

Андрей Репин