В Успенском соборе Ростовского кремля восстанавливают росписи

В Успенском соборе Ростовского кремля проводятся противоаварийные и консервационные работы, цель которых — сохранение темперной стенописи и монументальной масляной живописи. Об этом сообщили в правительстве области.

В ходе работ специалисты избавятся от поверхностных загрязнений, укрепят красочный слой водной дисперсией, сделают бортовое укрепление сохранившейся штукатурки с красочным слоем и проведут иные виды мероприятий.

«Собор был впервые расписан при митрополите Ионе в 1659 году, а затем в 1667 – 1670 годах известным ярославским иконописцем Севастьяном Дмитриевым. В 1777 – 1779 годах по распоряжению архиепископа Самуила древние росписи были записаны масляными красками московским живописцем Иваном Лигоцким»,— рассказала руководитель службы охраны объектов культурного наследия региона Светлана Охинцева.

Заказчиком реставрационных работ в Успенском соборе Ростовского кремля традиционно выступает Министерство культуры РФ. Проведение реставрационных работ проходит на постоянной основе. Работы по живописи, согласно данным с портала госзакупок, ранее неоднократно проводило московское ООО «Культреставрация».

