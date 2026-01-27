«Победа» перевела часть рейсов из Шереметьево во Внуково

Авиакомпания «Победа» перевела 15 рейсов на обслуживание в аэропорт Внуково из-за ограничений в Шереметьево во время снегопада, сообщили в пресс-службе авиагавани. Сейчас аэропорт уже вернулся к полноценной работе.

Как уточнили в Шереметьево, актуальный статус рейсов пассажиры могут узнать в контактных центрах и по каналам коммуникации аэропорта. В пресс-службе также рекомендовали пользоваться поездами транспортной компании «Аэроэкспресс», чтобы добраться до авиагавани.

Сегодня пресс-служба Шереметьево сообщила о приостановке работы на прилет с 09:00 мск до 12:00 мск из-за неблагоприятных погодных условий. Аэропорты Внуково и Жуковский заявили, что работают штатно в условиях снегопада. В обоих аэропортах расчищают и обрабатывают перрон противогололедными реагентами.

В Москве введен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада. 27 и 28 января в столице ожидаются сильный снег, снежные заносы и гололедица с температурой от -4 °C до -8 °C, следует из прогноза Гидрометцентра России.