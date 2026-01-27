В Дагестане урожай зерновых может достичь 220 тысяч тонн в 2026 году

Минсельхоз Дагестана прогнозирует урожай зерна до 220 тыс. т в 2026 году. Это на 3 тыс. т превысит результат 2025-го, когда аграрии собрали 217 тыс. т озимых культур с 85,3 тыс. га при урожайности 25,1 ц/га.

Пресс-служба ведомства связывает оптимистичный прогноз с благоприятной зимовкой посевов: морозы держатся в допустимых пределах, а снежный покров высотой 3–5 см защищает озимые и поддерживает фазу кущения в норме. Снегопады дополнительно пополнили запасы влаги в почве, что критически важно для вегетации весной и будущего сбора.

Региональные аграрии наращивают производство на фоне общероссийского роста. В 2025 году Северный Кавказ увеличил сбор зерна на 21%, обогнав Уральский, Дальневосточный и Северо-Западный округа, а вся Россия собрала 139,4 млн т — плюс 10,7% к предыдущему году. В первую очередь это касается Ставропольского края, собравшего свыше 10 млн т зерновых.

В Дагестане лидеры по зерновым — Ногайский, Карабудахкентский, Кизлярский и Сергокалинский районы, где уже в сентябре 2025 года с 88% площадей намолотили 53,6 тыс. т при 24,1 ц/га. Минсельхоз республики подчеркивает роль господдержки: власти увеличивают посевные площади, борются с саранчой на 53 тыс. га ежегодно и расширяют хранилища с 30 тыс. т до 250 тыс. т к 2030 году.

Прогноз подтверждают федеральные тенденции. Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что в 2026 году урожай по стране превысит прошлогодний при благоприятной погоде — Россия стремится к росту на 25% к 2030 году. В Дагестане рискуют засухой и вредителями, но снег и морозы пока играют на руку фермерам. Рисоводы уже бьют рекорды — 160 тыс. т в 2024-м, садоводы — свыше 250 тыс. т фруктов. Аграрный сектор республики показывает рост на 2,3% в 2024-м благодаря инвестициям и климату, а к 2026 году власти мобилизуют по 5 тыс. га пашни ежегодно.

Станислав Маслаков