День образования Республики Алтай станет в регионе выходным

В Горном Алтае 3 июля будет объявлен выходным праздничным Днем образования Республики Алтай. Внесение соответствующей поправки в региональный закон о праздничных и памятных датах 27 января одобрило республиканское правительство.

3 июля 1991 года был принят закон РСФСР «О преобразовании Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР». Название «Республика Алтай» регион получил в мае 1992 года.

«День образования Республики Алтай — главный праздник в истории региона как самостоятельного субъекта Российской Федерации»,— сказал, представляя законопроект, министр труда, социального развития и занятости населения Алексей Санаров.

Законопроект предстоит принять республиканскому госсобранию — эл курултаю.

Валерий Лавский