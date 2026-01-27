Онлайн-казино могут легализовать для россиян старше 21 года

В письме министра финансов Антона Силуанова к президенту Владимиру Путину, в котором предлагается легализовать в России онлайн-казино, перечислены несколько условий для ведения подобного бизнеса. По задумке Минфина, можно было бы создать специального оператора, который будет ежемесячно отчислять не менее 30% от выручки.

Также ведомство предлагает закрепить для онлайн-казино механизм приема ставок через Единый центр учета переводов ставок по аналогии с букмекерами. Администрирование налога предлагается осуществлять через ППК «Единый регулятор азартных игр».

Помимо этого, Минфин настаивает на ограничении возраста пользователей — не менее 21 года.

