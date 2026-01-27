Двум кандидатам в судьи поставили «неуд» на экзамене в Новосибирске

В управлении Судебного департамента в Новосибирской области провели первый в 2026 году квалификационный экзамен на должности судей. На заседание экзаменационной комиссии были приглашены три кандидата. Двое из них получили оценку «неудовлетворительно», один справился с заданием на отлично, сообщили в управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным экзаменационной комиссии региона, в 2025 году было проведено 20 заседаний по приему квалификационного экзамена на должность судьи. Всего тестировали 86 кандидатов, только 49 успешно прошли испытания. 23 претендента сдавали экзамен повторно, 63 — впервые.

Среди сдающих экзамен преимущественно кандидаты из судебной системы (60), прокуратуры (5), адвокатуры (5), иных ведомств (16).

Возраст большинства соискателей — от 40 до 50 лет. Их 37 человек. 35 претендентам — от 30 до 40 лет, 10 кандидатам — свыше 50 лет, четырем — до 30 лет.

Илья Николаев