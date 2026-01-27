Прокуратура начала проверку в аэропорту Шереметьево из-за задержек рейсов

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о проведении проверки в аэропорту Шереметьево. Причиной стали ограничения в работе авиагавани и задержки рейсов.

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

Утром 27 января пресс-служба аэропорта сообщила о приостановке работы на прилет, как минимум, до 12:00 мск. Самолеты не принимают «в связи с неблагоприятными погодными условиями». Столичные аэропорты Внуково и Жуковский заявили о работе в штатном режиме, несмотря на метель.