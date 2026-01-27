Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Польша и страны Прибалтики «почему-то боятся, демонизируют» Россию. Он отнес их к числу стран, в отношениях с которыми у России «есть проблемы».

«Есть страны, с которыми на протяжении многих веков у нас, скажем так, дефицит дружеских чувств»,— сказал представитель Кремля журналисту Life Александру Юнашеву.

По словам господина Пескова, все, кто приходит к власти в упомянутых странах, «начинают почему-то люто ненавидеть Россию». Он назвал это большой ошибкой. «Из русской культуры, из взаимодействия с Россией эти страны могли бы почерпнуть очень многое для себя»,— убежден он.

В декабре руководители Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии назвали Россию наиболее значительной угрозой безопасности, миру и стабильности в евро-атлантическом регионе. Эти страны призвали усилить внешние границы Восточного фланга ЕС. США тем временем считают Россию «постоянной, но контролируемой» угрозой для восточных флангов НАТО.