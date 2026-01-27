В Ярославле последствия снегопада устраняют больше 160 единиц техники

В Ярославле в ночь с 26 на 27 января прошел сильный снегопад. Как сообщил руководитель МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов, на улицах сейчас работают свыше 160 единиц техники и 160 «ручников».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Мы работаем в усиленном режиме. Первое — расчищаем дороги, обрабатываем. Скажем так, после обработки, когда происходит срабатывание реагента, еще раз обрабатываем. Сейчас делаем упор на проездные дороги. Затем переходим к дорогам второй, третьей категории. В ночь уже запланирована вывозка снега»,— сообщил господин Степанов на открытом совещании в мэрии.

Мэр Артем Молчанов подчеркнул, что снегопады в городе продолжатся. «Нужно распределить таким образом силы, чтобы мы в течение недели полностью решали эту задачу»,— сказал господин Молчанов.

Алла Чижова