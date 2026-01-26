В Москве спрогнозировали до трех дней снегопада

Сильный снегопад в Москве и Подмосковье может продлиться до 2,5 суток, указано в экстренном предупреждении синоптиков.

«С 00 часов 27 января до 12 часов 29 января в Москве ожидается продолжительный и очень сильный снег, гололедица, снежные заносы»,— указано в сообщении. В ночные часы прогнозируется метель.

Порывы южного ветра могут достичь 15 м/с. В столичном регионе введен оранжевый уровень погодной опасности.

В московском управлении МЧС рекомендовали гражданам парковаться в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра.