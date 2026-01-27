Премьер-министр Финляндии заявил, что не против встречи с Путиным

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что «смог бы сесть за один стол» с президентом России Владимиром Путиным. Однако господин Орпо считает, что время для диалога «еще не пришло».

По словам финского премьера, военный конфликт на Украине «не может продолжаться вечно», и в какой-то момент странам Европы надо будет начать переговоры с Россией. Но «как и когда начнется обсуждение, должно быть скоординировано между европейскими странами», убежден он. Петтери Орпо отметил, что «теперь мяч на стороне Путина».

«Когда в руках Путина вопрос о достижении мира или даже прекращения огня на Украине, то именно от России зависит, сможет ли ситуация продвинуться в направлении восстановления диалога»,— сказал в интервью газете Iltalehti.

С 2023 года Финляндия закрыла все восемь пассажирских переходов на восточной границе, объясняя это массовым пропуском мигрантов из третьих стран, что местные власти считают «гибридными атаками» со стороны России. В ноябре 2025-го премьер-министр Петтери Орпо допустил частичное открытие границы с Россией. Президент Финляндии Александр Стубб говорил, что отношения между двумя странами изменились навсегда.