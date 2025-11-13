В Финляндии допустили частичное открытие границы с Россией

Финляндия рассматривает возможность частичного открытия границы с Россией, сообщает портал телерадиовещания Yle. В октябре премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что это решение зависит от готовности России пропускать в Финляндию людей без необходимых документов.

Начальник отдела пограничной безопасности Финляндии полковник Юсси Напола заявил Yle, что процесс открытия границы будет строго контролироваться. Он отметил, что на начальном этапе перемещение через границу будет ограничено. До закрытия границы объем пересечений составлял около 18% от показателей до пандемии, и сейчас эти показатели могут быть еще ниже из-за ограничений для российских товаров и пассажирских перевозок.

Господин Напола добавил, что не все пункты пропуска на восточной границе Финляндии будут открыты сразу, так как текущий трафик незначителен. Перемещение через границу сократится, поскольку мало россиян имеют действующую визу в Финляндию, которая не выдает туристические визы гражданам России. «Должна быть потребность в пересечении границы. Мы оцениваем объем трафика и думаем о том, сколько пунктов пропуска на границе мы откроем и в какие часы они будут работать»,— заявил он.

С 2023 года Финляндия закрыла все восемь пассажирских переходов на восточной границе, объясняя это массовым пропуском мигрантов из третьих стран, что считают «гибридными атаками» со стороны России. В апреле 2024 года правительство объявило, что граница с РФ останется закрытой «вплоть до дальнейшего уведомления».