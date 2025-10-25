Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Герасимов проинспектировал войска группировки «Центр»

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки «Центр» на красноармейском направлении. Он заявил об успехах военнослужащих в продвижении в ДНР.

По данным Минобороны, господин Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями общевойсковой армии и морской пехоты. Глава Генштаба посетил передовые пункты управления объединения. Он заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о выполнении задач в зоне СВО.

«Начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги ... отметив успехи в освобождении Донецкой народной республики, и поставил задачи на дальнейшие действия»,— рассказали в пресс-службе Минобороны.

В начале октября Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что российская армия продолжает наступление практически по всем направлениям. Он говорил, что наиболее активные боевые действия ведет группировка войск «Центр» — на красноармейском и днепропетровском направлениях. По словам господина Путина, ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения.

Новости компаний Все