Герасимов проинспектировал войска группировки «Центр»

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки «Центр» на красноармейском направлении. Он заявил об успехах военнослужащих в продвижении в ДНР.

По данным Минобороны, господин Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями общевойсковой армии и морской пехоты. Глава Генштаба посетил передовые пункты управления объединения. Он заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о выполнении задач в зоне СВО.

«Начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги ... отметив успехи в освобождении Донецкой народной республики, и поставил задачи на дальнейшие действия»,— рассказали в пресс-службе Минобороны.

В начале октября Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что российская армия продолжает наступление практически по всем направлениям. Он говорил, что наиболее активные боевые действия ведет группировка войск «Центр» — на красноармейском и днепропетровском направлениях. По словам господина Путина, ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения.