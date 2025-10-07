Герасимов рассказал Путину о последних успехах российской армии

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что российская армия продолжает наступление практически по всем направлениям.

Наиболее активные боевые действия ведет группировка войск «Центр» — на красноармейском и днепропетровском направлениях. «Украинское командование, пытаясь остановить наше наступление, перебросило на эти направления самые боеспособные подразделения с других участков, в том числе из состава стратегических резервов»,— подчеркнул начальник Генштаба (цитата по сайту Кремля). Он отметил, что российские штурмовые отряды продвигаются в южных районах города Красноармейск в ДНР.

Группировка «Запад», по словам господина Герасимова, продвигается на краснолиманском направлении и «завершает разгром противника в южных кварталах Купянска». Продолжаются бои в населенном пункте Ямполь. Южная группировка продвигается в городах Северск и Константиновка, «несмотря на упорное сопротивление противника».

Группировка «Восток» с 1 сентября заняла 200 кв. км территории Днепропетровской и Запорожской областей. Военнослужащие группировки «Север» заняты созданием полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей Украины, действуя «в приграничной полосе». Воинские формирования в ее составе продвигаются в южной части города Волчанск.

Войска группировки «Днепр» задействованы в боях в населенных пунктах Приморское и Степногорск, а также наступают в направлении города Запорожье.