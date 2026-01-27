Подростка ждет суд за попытку поджога тепловоза на станции Прокопьевск

Военсуд рассмотрит уголовное дело 17-летнего жителя Кемеровской области, которому предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и покушении на теракт (ст. 30, ст. 205 УК РФ). Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в мае 2025 года подросток попытался поджечь тепловоз рядом с железнодорожной станцией Прокопьевск (Западно-Сибирская железная дорога), однако был задержан силовиками.

В отношении несовершеннолетнего возбудили дело. Расследование установило, что предложение устроить поджог подросток получил через соцсеть от представителя иностранного государства. За это, по данным источников, куратор обещал заплатить от 80 тыс. руб. до 120 тыс. руб. и прислал координаты.

Как писал «Ъ-Сибирь», весной прошлого года спецслужбы задержали молодого человека, готовившего теракт на железной дороге в Кузбассе. Подросток фотографировал локомотивы на железнодорожных путях. Расследование установило, что парень прибыл на станцию Прокопьевск по заданию неустановленного лица, а целью приезда, считают силовики, был поджог локомотива. При себе у задержанного имелись емкость с зажигательной жидкостью, перчатки и балаклава.

Илья Николаев