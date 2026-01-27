В Екатеринбурге открылось генконсульство Индии

В Свердловской государственной детской филармонии 26 января прошло торжественное открытие генерального консульства Индии в Екатеринбурге. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, мероприятие приурочено к 77-летию со дня образования республики Индия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дебабрата Чаттопадхья (справа)

Фото: пресс-служба министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Дебабрата Чаттопадхья (справа)

Фото: пресс-служба министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области

Генконсул Индии Дебабрата Чаттопадхья отметил, что открытие консульства послужит катализатором для дальнейшего развития торговых и экономических, промышленных, научно-технических, культурных, межличностных и межрегиональных связей между нашими странами. Замглавы Свердловской области Василий Козлов передал ему архивные документы, посвященные визиту премьер-министра Индии Джавахарлала Неру в Свердловск в 1955 году. «Для Свердловской области республика Индия и ее штаты — это давний друг и надежный партнер. Многие годы мы вместе успешно развиваем ключевые отрасли промышленности»,— добавил губернатор Денис Паслер.

По итогам 2024 года Индия вошла в число 10 основных торговых партнеров Свердловской области, а в первом полугодии 2025 года взаимный товарооборот увеличился на 20%.

В консульский округ консульства включены 16 территорий: Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайский, Красноярский и Пермский края, Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Омская, Свердловская, Томская, Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (ХМАО-Югра и ЯНАО). Господин Чаттопадхьяй приступил к работе на прошлой неделе.

Ирина Пичурина