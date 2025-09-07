Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства Индии в Екатеринбурге

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генеральных консульств Республики Индия в Екатеринбурге и Казани. Документ был выпущен 3 сентября. Отмечается, что с предложением об этом выступил МИД.

В консульский округ консульства, которое будет открыто в уральской столице, включат несколько территорий: Алтай, Тыву, Хакасию, Красноярский и Пермский край, Кемеровскую, Курганскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую, Тюменскую и Челябинскую области, ХМАО и ЯНАО.

Также генконсульство планируют открыть в Казани со своим консульским округом. «Рекомендовать правительству Свердловской области и правительству Республики Татарстан выделить в Екатеринбурге и в Казани для генеральных консульств Республики Индии служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения Индией в собственность, а также решить другие организационные вопросы, связанные с размещением указанных консульств»,— говорится в распоряжении Михаила Мишустина.

Отдельно отмечается, что сейчас МИД должен оформить достигнутые договоренности с Индией.

Напомним, открытие генконсульств Индии анонсировал индийский премьер-министр Нарендра Моди еще в июле прошлого года.