Первый генеральный консул Индии в Екатеринбурге приступил к работе

В Екатеринбурге приступил к работе впервые назначенный генеральный консул Индии Дебабрата Чаттопадхьяй, сообщили в пресс-службе министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Фото: пресс-служба министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Дебабрата Чаттопадхьяй (справа)

Фото: пресс-служба министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин и господин Дебабрата Чаттопадхьяй на встрече определили ключевые направления сотрудничества, включая туризм, культуру и промышленную кооперацию.

Министр отметил, что Свердловская область имеет значительный потенциал для развития взаимодействия с Республикой Индия и готова к расширению партнерских связей. В свою очередь, генконсул заверил, что дипломаты будут активно работать над тем, чтобы Индия была представлена на всех значимых международных мероприятиях, которые будут проходить в регионе.

Напомним, открытие генконсульств Индии анонсировал индийский премьер-министр Нарендра Моди еще в июле 2024 года. В сентябре прошлого года стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании генерального консульства Индии в Екатеринбурге. В консульский округ консульства включили следующие территории: Алтай, Тыву, Хакасию, Красноярский и Пермский край, Кемеровскую, Курганскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую, Тюменскую и Челябинскую области, ХМАО и ЯНАО.

Полина Бабинцева