Израиль пообещал открыть КПП «Рафах» после завершения поисков тела заложника

Израиль вновь откроет контрольно-пропускной пункт «Рафах» между сектором Газа и Египтом после завершения поиска тела последнего заложника, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Как пишет The Times of Israel, заявление канцелярии опубликовано после завершения заседания кабинета безопасности Израиля. На нем власти страны обсуждали открытие КПП из-за возросшего давления со стороны других стран, уточняет издание.

Сроки завершения поиска последнего погибшего заложника в заявлении не указаны. По словам источника The Times of Israel, операция может продлиться еще несколько дней.

КПП «Рафах» обеспечивает связь сектора Газа с внешним миром. Возобновление его работы — один из ключевых элементов мирного соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС.