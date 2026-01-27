Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти своей помощницы Веры Мангушевой. Она работала на руководителя региона четыре года и была рядом с ним в самые трудные дни военной операции, написал господин Гладков Telegram.

«Вера... была рядом в самые тяжелые дни — и после падения ракеты на Маяковского, 30 декабря 2023 года, крушение самолета в Корочанском районе, Щорса, 55а… Всю боль каждого человека, с которым мы соприкасались, она проносила через себя»,— написал губернатор. Госпожа Мангушева также участвовала в эвакуации жителей приграничных сел Журавлевка и Козинка.

Губернатор не назвал причину смерти помощницы. Он выразил соболезнования ее близким. «Мы будем помнить ее всегда такой, какой она была: яркой, умной, жизнелюбивой и сердечной. И очень ответственной»,— написал он.