Продажи средств от похмелья выросли после Нового года на треть

Продажи лекарств и биодобавок от похмелья, снижавшиеся во второй половине 2025 года, выросли на 28% в первую неделю января. Об этом свидетельствуют данные DSM Group, полученные “Ъ”.

В период с 29 декабря по 4 января было продано 65,8 тыс. упаковок таких средств. За четыре праздничные недели потребители потратили на них 96,4 млн руб., что на 42% больше, чем годом ранее. Динамика в деньгах объясняется ростом среднего чека почти вдвое.

Фармритейлеры отмечают резкий рост спроса в конце декабря. Однако общие продажи антипохмельных средств в 2025 году сократились во второй половине года. Эксперты связывают это со снижением потребления алкоголя в России, а также возможным насыщением рынка или переключением спроса на другие препараты, например энтеросорбенты.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «На больную голову».