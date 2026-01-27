На больную голову

Продажи лекарственных препаратов для устранения похмелья, резко снизившиеся в середине 2025 года, выросли на треть в первую неделю января. Падение их продаж в последние несколько месяцев ушедшего года обеспечило в том числе снижение потребления алкоголя. Однако в новогодние праздники граждане не стали отказываться от спиртного, из-за чего и были вынуждены закупиться средствами против похмелья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

В конце 2025 года российские потребители не спешили закупаться лекарствами и биодобавками от похмелья в аптеках, однако в начале 2026 года продажи пошли в рост. Как подсчитали для “Ъ” в DSM Group, в предпоследнюю неделю года фармрозницей продано 40,6 тыс. упаковок таких препаратов, что всего на 5,5% больше год к году, а на неделе с 22 по 28 декабря —52,6 тыс. упаковок, что на 0,6% меньше год к году.

Если годом ранее самый большой рост продаж фиксировался на последней неделе перед Новым годом, то теперь он пришелся с 29 января по 4 января. Тогда объемы реализации выросли на 28% год к году, до 65,8 тыс. упаковок. На второй неделе 2026 года было реализовано 40,4 тыс. пачек антипохмельных средств, что на 40% меньше по сравнению с неделей ранее, но на 5,9% больше год к году. За эти предпраздничные и праздничные четыре недели потребители потратили на подобные средства 96,4 млн руб., что на 42% больше год к году. Такая динамика продаж в деньгах связана прежде всего с ростом за год среднего чека за пачку почти вполовину.

Опрошенные “Ъ” фармритейлеры отмечают, что они обычно замечают резкий рост спроса на средства из этой группы в конце декабря, а в январе начинается спад. Так, у «Здравсити» в декабре 2025 года продажи были на 230% выше январских показателей, причем с 15 декабря спрос вырос на 65% по сравнению с первой половиной месяца.

Сейчас на рынке можно выделить три наиболее популярных препарата от похмелья — «Алка-Зельтцер» (Bayer), «Биотредин» («Биотики») и «Метадоксил» (Baldacci laboratoire), говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его данным, продажи этих трех препаратов по итогам 2025 года составили около 1,1 млн упаковок на сумму 850,6 млн руб. В натуральном выражении показатель вырос на 18%, в денежном — на 36%. Продажи с учетом БАДов по итогам прошедшего года составили 2,4 млн упаковок на 1 млрд руб.— на 23,8% год к году больше в денежном выражении и на 22,1% — в натуральном, уточнили в DSM Group.

Однако эту позитивную динамику обеспечили продажи в начале 2025 года, говорит господин Беспалов. С августа показатели стали снижаться год к году, и в декабре они были уже значительно ниже, чем годом ранее, отмечает эксперт. Данные подтверждают и в аптеках — например, в «36,6» и «Горздраве» в январе фиксировали увеличение продаж в этой категории на 43% год к году, а в декабре — снижение на 30%.

Одной из причин падения спроса на антипохмельные средства может быть общее снижение потребления алкоголя в России. Согласно статистике Росалкогольтабакконтроля, в 2025 году розничные продажи алкоголя сократились на 9,3% год к году. Однако точно соотнести продажи алкогольных напитков и антипохмельных средств в определенные дни и недели невозможно, предупреждает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Николай Беспалов также считает, что здесь имеет место определенное насыщение рынка или, возможно, переключение спроса на другие препараты, например мельдония или энтеросорбенты, которые также используются для устранения похмелья. Как следует из данных DSM Group, натуральные продажи кишечных адсорбентов (популярные средства — «Полисорб», «Энтеросгель», «Смекта» и активированный уголь) росли на последней неделе 2025 года на 10% год к году и на 11% по сравнению с предыдущей неделей, а в начале 2026 года увеличились на 4% год к году.

Виктория Колганова