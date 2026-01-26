Банк «Санкт-Петербург» снизил чистую прибыль

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за прошлый год составила 39,7 млрд рублей, снизившись на 21,9% по сравнению с показателем 2024 года. Аналитики считают, что показатели продолжат снижаться в 2026 году.

Выручка достигла 96,6 млрд рублей (+2,5%), чистый процентный доход увеличился до 74,4 млрд рублей (+5,9% к году). Кредитный портфель банка до вычета резервов на 1 января 2026 года составил 938 млрд рублей, увеличившись на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Из этой суммы корпоративный кредитный портфель занимает 736,6 млрд рублей (+26,3%). Розничный кредитный портфель составил 201,7 млрд рублей (+23,7%).

Акционерный капитал на начало года достиг 217 млрд рублей (+8,9%). Объем клиентских средств на счетах банка за год достиг 874,2 млрд рублей (+22,9%). Средства корпоративных клиентов выросли до 365,7 млрд рублей (+28,6%), а средства розничных клиентов увеличились на 19%, составив 508,5 млрд рублей.

Чистая прибыль банка снижается с конца лета. После публикации отчета за ноябрь акции банка подешевели на 3,57%, достигнув минимальной стоимости в 306,41 рубля за акцию. Эксперты считают, что ее падение на фоне роста процентных доходов и расширения кредитования связано с увеличением размера операционных издержек и формированием крупных резервов под возможные потери по кредитам. Также на уменьшение прибыли влияют затраты на участие в строительстве складского комплекса в Шушарах, отметила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Дополнительным фактором, который вызвал падение, в «Альфа-Инвестициях» назвали уменьшение ключевой ставки ЦБ.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, процентные доходы из-за этого продолжат снижаться в 2026 году, причем программа обратного выкупа акций, которая реализуется в банке с середины осени, не поможет поддерживать котировки. Впрочем, портфель у финансовой организации продолжит расти из-за избытка капитала.

Участники рынка считают, что акционерам стоит ждать снижения депозитных ставок у банка и максимальных ставок для вкладов на длительные сроки, однако оттока вкладчиков из-за этого не будет. Прогнозируемая экспертами прибыль банка «Санкт-Петербург» по итогам 2026 года может составить 40 млрд рублей.

Стефания Барченкова