Ключ закрыл финансовый поток

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» сократилась до 37 млрд рублей за 11 месяцев 2025 года, следует из финансовой отчетности организации. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель упал на 22,2%. Эксперты связали это с уменьшением ключевой ставки и считают, что снижение показателей продолжится в 2026 году.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На начало декабря 2025 года кредитный портфель банка до вычета резервов составил 919,6 млрд рублей, что на 23,3% больше с начала года. Корпоративный кредитный портфель вырос на 24,3% и достиг 724,3 млрд рублей, а розничный вырос на 19,8%, до 195,3 млрд рублей.

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» до отчета по РСБУ за 11 месяцев 2025 года составила 48,8 млрд рублей, что на 16,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка банка за этот период увеличилась на 4,8% и достигла 88,2 млрд рублей.

Объем клиентских средств банка на 1 декабря составил 855,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 20,2%. Из этой суммы средства корпоративных клиентов составили 369,7 млрд рублей, что на 30% выше показателя начала года, а средства розничных клиентов выросли на 13,7%, достигнув 485,4 млрд рублей.

Результаты банка «Санкт-Петербург» снижаются с августа. После публикации отчетности за ноябрь у банка подешевели акции на 3,57%. Минимальная стоимость бумаг достигла 306,41 рубля за акцию. Опрошенные «Ъ Северо-Запад» эксперты объяснили, что снижение связано с падением рыночных ставок и новыми проектами, в которых задействован банк. «Нет никакой причины для паники, поскольку в течение года наблюдался стабильный прирост средств на счета корпоративных и частных клиентов, чему способствует высокая ключевая ставка. Параллельно с этим снизились значения по проблемным кредитам, что также добавляет устойчивости банку»,— объяснила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Просадка в финансовой отчетности объясняется участием банка «Санкт-Петербург» в строительстве складского комплекса в «NK Парк Шушары 3». «В октябре банк одобрил новую программу байбэка на 5 млрд рублей, которая продлится до мая 2026 года. Шаг обусловлен желанием поддержать котировки и капитализацию. Часть выкупленных бумаг будет погашена, что благоприятно скажется на дивидендах для оставшихся акционеров. Это инвестиция в дальнейшую устойчивость этого участника биржи, так как решение принято в пользу держателей акций»,— добавила госпожа Косарева.

Второй причиной падения показателей гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров назвал снижение ключевой ставки, оно усложняет управление ресурсной базой, из-за чего рентабельность капитала уменьшается. По мнению руководитель отдела финансового и управленческого консалтинга ИПП Евгения Гуляева, в ближайшие месяцы банковский сектор может столкнуться с рисками ухудшения качества кредитного портфеля и роста уровня просроченной задолженности. Финансовое состояние многих заемщиков ухудшается, что приводит к увеличению числа запросов на реструктуризацию долгов и к росту задолженности на каждого клиента. В лучшем случае банку удастся стабилизировать прибыль до 40 млрд рублей в 2026 году.

Стефания Барченкова