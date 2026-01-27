Минфин предложил президенту легализовать онлайн-казино в России

Как стало известно “Ъ”, министр финансов Антон Силуанов предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации онлайн-казино в России. Инициатива изложена в письме главы Минфина, с содержанием которого ознакомились источники “Ъ”.

Ведомство предлагает снять запрет на онлайн-казино при соблюдении ряда условий. Ключевым элементом модели должен стать единый оператор, назначаемый распоряжением президента по предложению правительства. Предполагается, что ставки будут приниматься через Единый центр учета переводов ставок по аналогии с букмекерами, а налоговая нагрузка составит не менее 30% выручки за вычетом выплаченных выигрышей. По оценке Минфина, это может принести федеральному бюджету около 100 млрд руб. в год.

Сейчас онлайн-казино в России запрещены, легально в интернете могут работать только букмекеры и тотализаторы. Объем этого рынка в 2024 году Минфин оценивал в 1,7 трлн руб., тогда как оборот нелегального сегмента онлайн-казино превышает 3 трлн руб. ежегодно. Легальные казино действуют лишь в специальных игорных зонах — в Сочи, Калининградской области, Приморье, Алтайском крае и Крыму.

Администрирование нового налога предлагается возложить на ППК «Единый регулятор азартных игр». Также Минфин настаивает на возрастном ограничении не ниже 21 года и наделении оператора и регулятора функциями по профилактике игровой зависимости. Параллельно предлагается усилить блокировку нелегальных сайтов и финансовых переводов в их пользу.

