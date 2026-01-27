В городах-миллионниках за год закрылось 7% алкомаркетов

По итогам 2025 года число специализированных алкогольных магазинов в городах-миллионниках сократилось на 7%, до 14,3 тыс. точек, следует из данных геосервиса 2ГИС. Годом ранее рынок, напротив, демонстрировал рост на 2%, до 15,3 тыс. магазинов.

Эксперты связывают снижение с падением спроса на нишевые и премиальные бренды, ростом издержек и усилением региональных ограничений на торговлю алкоголем. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин отмечает, что «новые торговые точки стали реже открываться, а старые — закрываться». По его словам, повышение акцизов и пошлин привело к росту себестоимости и вынудило магазины сокращать ассортимент.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский указывает, что заметная часть сокращений пришлась на винные бутики. По его оценке, концепция «редкой полки» теряет ценность для покупателей, а ассортимент специализированных магазинов становится сопоставимым с предложением федерального ритейла. В таких условиях небольшим точкам сложно конкурировать по цене и выбору.

Дополнительное давление оказывают рост зарплат, налоговой нагрузки и региональные ограничения на продажу алкоголя.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Премиум выдыхается».