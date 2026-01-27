МВД признало «советскую» компенсацию

Экс-гендиректор ООО «Коллектор 19» и акционер обанкротившегося АО «Банк "Советский"» Кирилл Ласкин добился права на реабилитацию, которое, в том числе, заключается в возмещении ему имущественного ущерба. В прошлом году бывший топ-менеджер получил шесть лет колонии, но был освобожден от отбытия наказания за истечением срока давности. Сам господин Ласкин вину не признает: он утверждает, что часть материалов по его делу была потеряна на пять лет, а потом найдена, что и привело к «фактическому оправданию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области признало за Кириллом Ласкиным право на реабилитацию, то есть на возмещение имущественного ущерба, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах (копия извещения имеется в распоряжении «Ъ Северо-Запад»). В документе говорится, что бывший банкир может обратиться с соответствующим требованием в региональный главк полиции, а также подать иск в суд о компенсации в порядке гражданского судопроизводства.

«Возмещение имущественного вреда включает в себя возмещение: заработной платы, пенсии, пособия, других средств, которых Вы лишились в результате уголовного преследования; конфискованного или обращенного в доход государства на основании приговора или решения суда имущества; штрафов и процессуальных издержек, взысканных с Вас во исполнение приговора суда; сумм, выплаченных Вами за оказание юридической помощи; иных расходов»,— гласит сообщение.

В начале октября минувшего года Выборгский районный суд города признал бывшего гендиректора ООО «Коллектор 19» и акционера обанкротившегося АО «Банк "Советский"» виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) по обвинению в хищении более 2,7 млрд рублей из банка и приговорил к шести годам колонии общего режима и штрафу в миллион рублей. При этом сторона обвинения затребовала для подсудимого девять лет заключения и штраф в размере 189 млн рублей.

Однако господин Ласкин был тогда освобожден от отбытия наказания за истечением срока давности. Закрыть дело по этому основанию попросила прокуратура, но сам фигурант не поддержал ходатайство надзорного ведомства.

В начале февраля 2019 года банкир был задержан по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже в отношении него было возбуждено еще 12 дел по статье «легализация (отмывание) денежных средств» (ч. 3 ст. 174 УК РФ), которые сразу же были соединены в одно производство со ст. 159 УК РФ (следствие по итогу не доказало вину в мошенничестве — только растрату). В апреле 2020 года материалы были переданы в столичный Следственный департамент МВД России (СД МВД). В 2022 году Кириллу Ласкину и бывшему управляющему партнеру юрфирмы «Прайм Эдвайс» Алексею Соболеву предъявили только ч. 4 ст. 160 УК РФ. Последний также проходил фигурантом по другому громкому делу о выводе миллиардов рублей по так называемой молдавской схеме.

Как заявил «Ъ Северо-Запад» Кирилл Ласкин, материалы по соединенным делам были потеряны и в конце 2022 года дело поступило в Выборгский райсуд без них.

В СД МВД, по его словам, дважды (в июне и августе 2025 года) ему предлагали согласиться на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям, но экс-топ-менеджер отказался и потребовал сделать то же самое, но с правом на реабилитацию.

«Одновременно я подал ходатайство в Выборгский суд о возврате дела прокурору на основании того, что не все материалы были переданы в суд. Судья отказывает. После того как я августе повторно отказался, следователь написал мне отказ в прекращении, так как материалы приобщены к другому уголовному делу. Потерянные дела нашли только в прошлом году, а сроки истекли. В сентябре он были возвращены в ГСУ МВД по Петербургу и Ленобласти и там уже вполне законно эти 12 дел были прекращены по реабилитирующим основаниям. Крайне редкое явление в наших краях. Мое фактическое оправдание заключается в том, что суд, рассмотрев без этих материалов уголовное дело, принял решение по неполным данным»,— считает господин Ласкин.

На вопрос «Ъ Северо-Запад», собирается ли предприниматель требовать через суд компенсации, он ответил, что намерен взыскать зарплату, не полученную им из-за вынужденного увольнения за три года (а это, по его подсчетам, 180 млн рублей), а также моральный вред — по одному миллиону за каждое уголовное дело. Однако даже в случае успеха Кирилл Ласкин не надеется, что ему будет присуждена хоть сколько-нибудь серьезная сумма. «Ну, дадут тысяч двадцать, наверное (средняя сумма удовлетворения морального вреда по России составляет 20 тыс. рублей.— «Ъ Северо-Запад»)», — усмехнулся он.

Андрей Кучеров