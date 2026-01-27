Восстание подержанных машин

Увеличение цен на новые автомобили и массовый ввоз физлицами для дальнейшей перепродажи брендов, покинувших российских авторынок, привели к росту продаж подержанных машин в 2025 году до 6,24 млн штук. Это лучший результат за почти 20 лет — с момента начала ведения такой статистики. В 2026 году в зависимости от динамики ключевой ставки и валютных курсов вторичный авторынок может прибавить еще 3–7%, считают дилеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Продажи легковых автомобилей с пробегом в 2025 году выросли на 3,3% год к году, до 6,24 млн штук, подсчитали в «Автостате». Это лучший результат для рынка за последние 19 лет, то есть с начала ведения статистики. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2014 году, когда было продано 6,1 млн подержанных машин.

Рост вторичного рынка, по мнению директора департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Гришакова, в частности, связан с оттоком покупателей из сегмента новых машин из-за увеличения ценников и отсутствия европейских, корейских, японских марок. Также на статистику, добавляет господин Гришаков, повлиял параллельный импорт большого количества новых автомобилей, растаможенных физлицами. По данным “Ъ”, практика была распространена для уплаты льготного утилизационного сбора (до изменения правил его расчета 1 декабря). Поскольку у такого автомобиля уже был собственник, на классифайдах и в статистике эти фактически новые машины учитывались как подержанные, поясняет топ-менеджер.

Замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов отмечает, что во второй половине года рынок разогнали именно анонсированные изменения расчета утильсбора: покупатели спешили со сделками до введения новых правил (см. “Ъ” от 14 октября 2025 года). «До 1 декабря особенно активно покупали автомобили премиального сегмента — от 3,5 млн руб., мощностью более 160 лошадиных сил, преимущественно возрастом три-пять лет»,— отмечает он. Наибольший интерес, по словам господина Титова, вызывали модели корейских, японских и европейских брендов.

Опрошенные “Ъ” эксперты напоминают, что рынки новых и подержанных автомобилей связаны и часто показывают похожее направление динамики. Но в 2025 году тенденция обратная: продажи новых автомобилей, согласно «Автостату», упали почти на 16% (см. “Ъ” от 13 января).

Исполнительный директор агентства Сергей Целиков поясняет, что более 60% продаваемых на вторичном рынке моделей — это автомобили старше десяти лет. При этом срок владения новыми автомобилями сейчас увеличивается и «молодые» машины особо не выходят на вторичный рынок, уточняет господин Удалов.

По мнению собеседника “Ъ”, в сторону более «возрастных» и бюджетных моделей спрос подталкивала высокая ставка ЦБ: кредиты на подержанные машины (в отличие от новых, где ставку субсидировали производители) были в большинстве своем недоступны. Средняя ставка по автомобилям с пробегом в 2025 году составила 25%, уточняет Сергей Удалов, а выдача автокредитов во вторичном сегменте сократилась в два раза относительно 2024 года.

Лидером вторичного рынка остается Lada. По данным «Автостата», продажи бренда выросли на 2,3%, до 1,53 млн штук (доля снизилась на 0,25 процентного пункта, до 24,59%). На втором месте — японская Toyota, увеличивая реализацию на 0,9%, до 624,82 тыс. штук (доля сократилась на 0,24 процентного пункта, до 10,26%). Замыкает топ-3 южнокорейская Kia: 358,84 тыс. штук, что на 2,7% выше результатов 2024 года (доля снизилась на 0,04 процентного пункта, до 5,75%). Следом идут Hyundai и Nissan: реализация первого выросла на 3,4%, до 343,11 тыс. штук, второго — сократилась на 3,4%, до 272,92 тыс. штук.

Эксперты агентства уточняют, семь марок из топ-10 демонстрируют положительную динамику: самая значительная у BMW — рост на 8,9%, до 184,3 тыс. штук. Сократились продажи у Chevrolet (на 0,2%, до 219,03 тыс. штук), Renault (на 1,2%, до 207,49 тыс. штук) и Nissan.

Самой популярной моделью вторичного рынка остается Lada 2107 («Жигули»). Следом идут Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2114 («Самара-2») и Ford Focus.

Топ-10 моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом в 2025 году Выйти из полноэкранного режима Место Модель Продажи (шт.) Изменение год к году (%) Доля (%) 1 Lada 2107 142336 2,3 2,28 2 Kia Rio 120912 –3,0 1,94 3 Hyundai Solaris 118189 –1,5 1,9 4 Lada 2114 112433 –8,4 1,8 5 Ford Focus 107105 –3,0 1,72 6 Lada 4X4 105055 2,3 1,68 7 Lada 2170 101793 –2,5 1,63 8 Toyota Corolla 99863 1,6 1,6 9 Toyota Camry 87892 3,1 1,41 10 Lada 2190 84729 1,2 1,36 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

В 2026 году господин Удалов прогнозирует продажи автомобилей с пробегом на уровне предыдущего года. Андрей Гришаков ждет роста на 4–7% в зависимости от динамики снижения ключевой ставки и ослабления национальной валюты. Директор департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов полагает, что вторичный рынок может прибавить 3–5%. «Из-за новых правил расчета утильсбора предложение мощных автомобилей будет ограниченным и спрос сместится в сторону более доступных моделей до 160 лошадиных сил — массовый сегмент станет основным драйвером роста»,— добавляет Роман Титов.

Наталия Мирошниченко