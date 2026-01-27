Рудные настали времена

Партнер композитного дивизиона «Росатома» по части проектов «Орбита Инвест» планирует выкупить с торгов компанию с лицензией на добычу вольфрама и олова на месторождении Забытое в Приморье. Разведанные и оцененные запасы — 11,4 тыс. тонн и 757 тонн. Актив может быть в основном интересен для добычи концентрата на экспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

АО «Орбита Инвест» планирует приобрести 100% АО «Приморвольфрам», владеющего лицензией на разведку и добычу вольфрама и олова на месторождении Забытое в Приморском крае. Продаваемая компания создана в рамках процедуры замещения активов признанного банкротом ООО «Приморвольфрам». «Орбита Инвест» предложила за актив 56 млн руб. при начальной цене 559 млн руб. и признана победителем торгов, следует из данных реестра сведений о банкротстве.

«Приморвольфрам» приобрел лицензию на Забытое в декабре 2013 года за 36,1 млн руб., лицензия выдана на 20 лет. Балансовые запасы по категориям С1 (разведанные) и С2 (оцененные) — 11,4 тыс. тонн оксида вольфрама и 757 тонн олова, сказано в справке Nedradv. Прогнозные ресурсы — 8 тыс. тонн оксида вольфрама.

«Приморвольфрам» — одна из структур компании «Вольфрам», которая также управляла заводом «Гидрометаллург» в Кабардино-Балкарии, Унечским заводом тугоплавких металлов и так далее. Как отмечали аналитики, планы «Вольфрама» нарушили потеря в 2022 году зарубежных рынков из-за санкций и ухудшение глобальной конъюнктуры. Структуры компании были признаны несостоятельными, часть активов продана (см. “Ъ” от 22 декабря 2025 года).

«Орбита Инвест» уже выкупала с торгов имущество «Вольфрама», в частности завод «Гидрометаллург» (см. “Ъ” от 11 марта 2025 года). Компания, согласно СПАРК, в том числе владеет 70% производителя компонентов для композитных профилей «13Фрез» и со структурой композитного дивизиона «Росатома» владеет долями в ООО «Центр полимерных композитов» и ООО «Пултрузия». В «13Фрез» и «Росатоме» комментарий не предоставили.

Забытое — одно из семи месторождений в России, где идет добыча вольфрама, сообщало в конце 2024 года Минприроды. По данным Геологической службы США, добыча оксида вольфрама в мире в 2024 году выросла на 1,88% год к году, до 81 тыс. тонн. Китай произвел 67 тыс. тонн, или 82,7%, Россия — 2 тыс. тонн, или 2,4%. Объем российского рынка вольфрама оценивался в 3–3,3 тыс. тонн.

Шеф-редактор журнала «Золото и технологии» Михаил Лесков говорит, что разработка вольфрамовых месторождений характеризуется небольшими капиталовложениями, быстрым запуском и отсутствием сложных технологических процессов, так как используется только гравитационное обогащение без применения химикатов. Таким образом, продолжает он, для такого бизнеса требуется минимальный набор компетенций, при этом возможно оперативно выйти на рентабельность. По словам господина Лескова, доля олова в общей массе невелика, потому добываемый на Забытом продукт, вероятнее всего, будет представлен комплексным концентратом, предназначенным в основном для экспорта. Основной потребитель вольфрама в мире — Китай.

По оценкам менеджера «S+Консалтинг» Кирилла Широкова, с точки зрения доходности вольфрам будет давать около 80% выручки, а олово скорее бонус, который сделает проект более рентабельным. Хотя советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников считает, что актив более интересен именно как источник олова.

В середине января 2026 года стоимость олова на Лондонской бирже металлов (LME) установила рекорд, превысив $54 тыс. за тонну. 23 января металл на LME стоил $54,2 тыс. за тонну. По оценкам «Т-Инвестиций», контракты на металл на LME с поставкой в марте 2026 года с января прибавили более 24%, а за последний год — 70%. В основном, считают аналитики, рост цен вызван ограничением добычи в Индонезии, что не удалось компенсировать поставками из Конго, Австралии и Нигерии, в результате возник дефицит в 10–15 тыс. тонн.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова