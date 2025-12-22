Редкие руды ушли с торгов

Входившая в портфель признанной банкротом компании «Вольфрам» структура с лицензией на Рубежное рудопроявление в Приморье сменила владельца. Актив с торгов выкупила компания, вероятно, работающая с проблемными активами. Разработка Рубежного оценивается в 5 млрд руб. Но владельцу лицензии уже может угрожать ее отзыв.

ООО «РБ-Тех», владеющее лицензией на Рубежное рудопроявление вольфрама в Приморском крае, продано ООО «Проконсалт» Алексея Тимохина. Это следует из реестра сведений о банкротствах. Прежде «РБ-Тех» входило в портфель компании «Вольфрам», которая с дочерними структурами признана несостоятельной. По данным ЕГРЮЛ, «Проконсалт» стало владельцем «РБ-Тех» 18 декабря.

«РБ-Тех», сказано в справке Nedradv, выиграло аукцион на Рубежное в сентябре 2020 года, заплатив 5,97 млн руб. Прогнозные ресурсы оксида вольфрама — 1,9 тыс. тонн, говорится в материалах Роснедр. Срок действия лицензии — до 8 октября 2045 года.

Компания «Вольфрам» также управляла заводом «Гидрометаллург» в Кабардино-Балкарии, Унечским заводом тугоплавких металлов (УЗТМ) и «Приморвольфрамом» с лицензией на месторождение вольфрамовых и оловянных руд Забытое в Приморье. Как отмечали аналитики «Делового профиля», у «Вольфрама» были амбициозные планы, но потеря в 2022 году зарубежных рынков из-за санкций и ухудшение глобальной ценовой конъюнктуры привели к банкротству. На торгах был продан комплекс УЗТМ (см. “Ъ” от 10 сентября 2024 года), часть имущества «Гидрометаллурга» (см. “Ъ” от 11 марта). Активы «Приморвольфрама», выделенные в новую компанию, выставлены на аукцион.

В ЕГРЮЛ акционеры компании «Вольфрам» не раскрываются. В 2022 году ФАС одобрила ходатайство ООО «Кронос» Алексея Золотарева о покупке доли в «Вольфраме» (см. “Ъ” от 14 января 2022 года). Господин Золотарев также контролирует одного из крупнейших в РФ заготовителей лома «Транслом».

Компания «Проконсалт», следует из материалов арбитражных дел, ранее участвовала в нескольких сделках по покупке прав требований к различным лицам. Связаться с компанией не удалось. “Ъ” направил вопросы на почту Алексея Тимохина, указанную в выписке из ЕГРИП.

Рубежное могло стать ресурсной базой для расположенного в 17 км Лермонтовского ГОКа, говорил в интервью изданию Konkurent.Ru экс-глава предприятия Владимир Колиновский. Но, по его словам, только в геологоразведку потребуется вложить около 200 млн руб. В 2022 году владеющее ГОКом КГУП «Примтеплоэнерго» решило ликвидировать компанию из-за убытков и долга.

Собеседник “Ъ” поясняет, что ресурсы Рубежного нужно еще разведывать и только потом начнется инвестиционная стадия. «Общие затраты очень грубо можно оценить до 5 млрд руб.»,— говорит он. Другой источник “Ъ” знает, что «РБ-Тех» уже может грозить отзыв лицензии по причине неплатежей и отсутствия отчетов. По его словам, Роснедра уже отправили компании уведомление. В Роснедрах “Ъ” не ответили.

Вольфрам относится к дефицитным минеральным ископаемым. Как сказано в отчете «Селигдара», спрос на мировом рынке формируется в основном Китаем, который доминирует в производстве и потреблении. По данным Геологической службы США (USGS), добыча вольфрама в мире в 2024 году выросла на 1,88% год к году, до 81 тыс. тонн. Китай произвел 67 тыс. тонн, или 82,7%, РФ — 2 тыс. тонн, или 2,4%.

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников оценивает потребность в вольфраме в РФ примерно в 3–3,3 тыс. тонн. Менеджер «S+Консалтинг» Кирилл Широков говорит, что спрос коррелирует с темпами развития машиностроения, оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и электронной промышленности. По словам Максима Шапошникова, хотя краткосрочные перспективы ограничены, развитие ОПК может привести к двукратному увеличению потребления в следующие десять лет. Но, добавляет он, ввод в эксплуатацию Тырнаузского месторождения (36% балансовых запасов вольфрама в РФ) превысит потребности российского рынка, поэтому остается экспорт в Китай.

