Жителей Петербурга предупредили о возможном отключении мобильного интернета

Власти Санкт-Петербурга предупредили, что в городе возможны отключения мобильного интернета. Меры необходимы для обеспечения безопасности, утверждает комитет правительства по информатизации и связи. Жителям рекомендуют использовать городской Wi-Fi.

По данным Downdetector, пик сбоев пришелся на 11:45 мск, тогда поступило 107 жалоб. Следующий всплеск жалоб был зафиксирован в 15:15.

Neva.Today писала, что утром в центре города работали только сервисы и сайты из «белого списка». 26 января президент России Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге встречу с губернатором Александром Бегловым.