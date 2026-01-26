Жители Санкт-Петербурга пожаловались на проблемы с интернетом

В Санкт-Петербурге зафиксированы перебои с интернетом. Neva.Today пишет, что в центре города работают только сервисы и сайты из «белого списка».

По данным портала Detector404, жаловаться на сбой горожане начали после восьми утра. У большинства пользователей (82%) не работает интернет, у 15% не открываются мобильные приложения.

«Белый список» сайтов был создан в сентябре 2025 года для доступа к ресурсам в условиях отключений. Система позволяет ограничивать доступ к сети, тогда как согласованные с властями сайты и сервисы продолжают работать. В список включены сервисы компаний VK, «Яндекс», крупнейшие маркетплейсы и сайты операторов связи, а также некоторые СМИ и банки.

Сегодня в Санкт-Петербург прилетит президент Владимир Путин. В Эрмитаже у него запланирована встреча с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. Также президент встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.