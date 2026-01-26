FT: Зеленский согласился на переговоры в ОАЭ, чтобы не злить Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский дал согласие на участие в трехсторонних переговорах с Россией и США в Абу-Даби, чтобы избежать конфликта с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Фото: Evan Vucci / AP Дональд Трамп

По информации издания, готовность господина Зеленского вести диалог с российской стороной частично объясняется его желанием сохранить хорошие отношения с Дональдом Трампом. Кроме того, согласие украинского руководства связано с растущей усталостью общества от длительного конфликта и серьезным давлением со стороны западных партнеров.

Переговоры делегаций России, Украины и США прошли в Абу-Даби 23 и 24 января. По информации The New York Times, одной из тем обсуждений было размещение нейтральных сил или создание демилитаризованной зоны на Донбассе. Новый раунд должен состояться на следующей неделе.

Подробнее о переговорном процессе в Абу-Даби — в материале «Ъ» «Украину вписали в треугольник».