Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Канье Уэст на правах рекламы извинился за антисемитизм

Американский рэпер Канье Уэст, также известный как Йе и Йе Йе, опубликовал в газете The Wall Street Journal статью под заголовком «Всем, кому я причинил боль» на правах рекламы. В ней он принес извинения за свои антисемитские высказывания.

Канье Уэст

Канье Уэст

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Канье Уэст

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Рэпер в колонке отмечает: «Я говорил и делал вещи, о которых глубоко сожалею. С некоторыми из людей, которых я люблю больше всего, я обращался хуже всего. Вы пережили страх, замешательство, унижение и изнеможение от попыток полюбить кого-то, кто временами был неузнаваем. Оглядываясь назад, я оторвался от своего истинного "я"… Я не нацист и не антисемит. Я люблю еврейский народ».

Ранее Канье Уэст не раз делал высказывания, которые были сочтены нацистскими и антисемитскими. В своих соцсетях рэпер писал, что «евреи на самом деле ненавидят белых». Он также публиковал трек, в котором восхвалял Адольфа Гитлера. Эти высказывания вызвали весьма неоднозначную реакцию общественности, в том числе среди поклонников творчества Уэста. Такая реакция привела к тому, что рэпер в ноябре прошлого года уже извинился за антисемитизм перед израильско-марокканским ортодоксальным раввином Йешаяу Пинто.

Евгений Хвостик

Фотогалерея

Как складывалась карьера Канье Уэста

Предыдущая фотография
Рэпер и продюсер Канье Омари Уэст родился 8 июня 1977 года в Атланте, после развода родителей в три года переехал с матерью в Чикаго. Его отец Рэй Уэст был фотокорреспондентом и состоял в леворадикальной партии «Черные пантеры». Мать рэп-звезды Донда Уэст была преподавателем английского языка, а впоследствии стала менеджером сына&lt;br> На фото: Канье Уэст с актрисой и певицей Розарио Доусон

Рэпер и продюсер Канье Омари Уэст родился 8 июня 1977 года в Атланте, после развода родителей в три года переехал с матерью в Чикаго. Его отец Рэй Уэст был фотокорреспондентом и состоял в леворадикальной партии «Черные пантеры». Мать рэп-звезды Донда Уэст была преподавателем английского языка, а впоследствии стала менеджером сына
На фото: Канье Уэст с актрисой и певицей Розарио Доусон

Фото: Getty Images

Первое стихотворение Уэст написал в пять лет, в третьем классе уже читал рэп, а в седьмом начал сочинять музыку на продажу другим музыкантам. Первый трек записал в 13 лет. В 1997 году получил стипендию Американской академии искусств в Чикаго, но вскоре перешел в Чикагский университет, чтобы изучать английский язык. В 20 лет бросил учебу, чтобы заниматься музыкой

Первое стихотворение Уэст написал в пять лет, в третьем классе уже читал рэп, а в седьмом начал сочинять музыку на продажу другим музыкантам. Первый трек записал в 13 лет. В 1997 году получил стипендию Американской академии искусств в Чикаго, но вскоре перешел в Чикагский университет, чтобы изучать английский язык. В 20 лет бросил учебу, чтобы заниматься музыкой

Фото: Коммерсантъ / Александр Жданов  /  купить фото

С середины 1990-х Канье Уэст выступал продюсером и битмейкером для целого ряда исполнителей, начиная с локальных чикагских рэперов и заканчивая Jay-Z, Бейонсе, Алишой Киз, Талибом Квели и другими известными рэп и R&#39;n&#39;B исполнителями. В одном из интервью Jay-Z назвал Уэста «гением», а альбом «The Blueprint» (2001), над которым они вместе работали, стал дважды мультиплатиновым и за выдающуюся ценность вошел в реестр Библиотеки Конгресса США

С середины 1990-х Канье Уэст выступал продюсером и битмейкером для целого ряда исполнителей, начиная с локальных чикагских рэперов и заканчивая Jay-Z, Бейонсе, Алишой Киз, Талибом Квели и другими известными рэп и R'n'B исполнителями. В одном из интервью Jay-Z назвал Уэста «гением», а альбом «The Blueprint» (2001), над которым они вместе работали, стал дважды мультиплатиновым и за выдающуюся ценность вошел в реестр Библиотеки Конгресса США

Фото: AP / Dan Steinberg

Свой дебютный альбом «The College Dropout» Канье Уэст выпустил в 2004 году. Релизу предшествовала автокатастрофа, в которой Уэст серьезно повредил себе челюсть. Альбом получил две премии «Грэмми» и добрался до второй строчки топа Billboard. Его продажи в США составили 3,3 млн копий. Продажи второго альбома рэпера «Late Registration» (2005), достигшего уже первого места в чартах, также превысили 3 млн копий. Впоследствии все альбомы Канье Уэста поднимались до первой строчки американских чартов

Свой дебютный альбом «The College Dropout» Канье Уэст выпустил в 2004 году. Релизу предшествовала автокатастрофа, в которой Уэст серьезно повредил себе челюсть. Альбом получил две премии «Грэмми» и добрался до второй строчки топа Billboard. Его продажи в США составили 3,3 млн копий. Продажи второго альбома рэпера «Late Registration» (2005), достигшего уже первого места в чартах, также превысили 3 млн копий. Впоследствии все альбомы Канье Уэста поднимались до первой строчки американских чартов

Фото: Reuters

В 2014 году Канье Уэст женился на телезвезде Ким Кардашьян (на фото). У пары четверо детей. Вместе с женой в 2017 году он запустил линию одежды для детей Kids Supply. Кроме того, на счету рэпера совместная коллекция с Adidas — Adidas Yeezy и собственная коллекция Yeezy, которую рэпер презентовал на Нью-Йоркской неделе моды, а также ряд других фэшн-проектов

В 2014 году Канье Уэст женился на телезвезде Ким Кардашьян (на фото). У пары четверо детей. Вместе с женой в 2017 году он запустил линию одежды для детей Kids Supply. Кроме того, на счету рэпера совместная коллекция с Adidas — Adidas Yeezy и собственная коллекция Yeezy, которую рэпер презентовал на Нью-Йоркской неделе моды, а также ряд других фэшн-проектов

Фото: AP

Всего на счету рэпера девять студийных альбомов. По всему миру продано более 20 млн копий его дисков. C 2005 по 2013 год артист получил 21 статуэтку «Грэмми»

Всего на счету рэпера девять студийных альбомов. По всему миру продано более 20 млн копий его дисков. C 2005 по 2013 год артист получил 21 статуэтку «Грэмми»

Фото: AP / Ramon Espinosa

В апреле 2020 года журнал Forbes оценивал состояние рэпера в $1,3 млрд. Помимо модных брендов, в активах Канье Уэста также основанный им лейбл GOOD Music, креативное агентство DONDA (названное в честь его матери, умершей в 2007 году), стриминговый сервис Tidal

В апреле 2020 года журнал Forbes оценивал состояние рэпера в $1,3 млрд. Помимо модных брендов, в активах Канье Уэста также основанный им лейбл GOOD Music, креативное агентство DONDA (названное в честь его матери, умершей в 2007 году), стриминговый сервис Tidal

Фото: AP / John Smock

В 2003 году Канье Уэст совместно со своей матерью основал в Чикаго благотворительный фонд «Kanye West Foundation», основной целью которого стало уменьшение неграмотности среди молодежи. Музыкант неоднократно участвовал в различных благотворительных концертах, а в июне 2020 года пожертвовал $2 млн семье убитого Джорджа Флойда и другим жертвам полицейской жестокости

В 2003 году Канье Уэст совместно со своей матерью основал в Чикаго благотворительный фонд «Kanye West Foundation», основной целью которого стало уменьшение неграмотности среди молодежи. Музыкант неоднократно участвовал в различных благотворительных концертах, а в июне 2020 года пожертвовал $2 млн семье убитого Джорджа Флойда и другим жертвам полицейской жестокости

Фото: AP

Комментируя пандемию коронавируса, музыкант предупреждал о «вреде вакцин»: «Когда они рассказывают, что избавление от COVID-19 возможно с помощью вакцины, я резко настораживаюсь. Это же печать зверя. Они хотят поместить в нас чипы, сделать все, чтобы мы не пересекли врата рая. Мне жаль, когда я говорю &quot;они&quot; — люди с дьяволом внутри. Самое печальное, что мы не попадаем в рай, некоторые точно не попадут»&lt;br> На фото: работники обувного магазина в Пенсильвании раскладывают новую партию кроссовок Yeezy, выпущенных Канье Уэстом

Комментируя пандемию коронавируса, музыкант предупреждал о «вреде вакцин»: «Когда они рассказывают, что избавление от COVID-19 возможно с помощью вакцины, я резко настораживаюсь. Это же печать зверя. Они хотят поместить в нас чипы, сделать все, чтобы мы не пересекли врата рая. Мне жаль, когда я говорю "они" — люди с дьяволом внутри. Самое печальное, что мы не попадаем в рай, некоторые точно не попадут»
На фото: работники обувного магазина в Пенсильвании раскладывают новую партию кроссовок Yeezy, выпущенных Канье Уэстом

Фото: Reuters

Канье Уэст известен также своей критикой властей по расовому вопросу. Так, в 2005 году на благотворительном концерте памяти жертв урагана «Катрина» он выступил с речью, в которой обвинял президента Джорджа Буша-младшего в ущемлении прав темнокожих. Буш назвал данный эпизод «отвратительным». Критиковал музыкант и нынешнего кандидата от демократов Джо Байдена: «Этот человек сказал: &quot;Если за меня не голосуешь, значит, ты не чернокожий&quot;. Что ж нам теперь делать вид, что мы этого не слышали? Что этот человек этих слов не произносил? Произносил!»

Канье Уэст известен также своей критикой властей по расовому вопросу. Так, в 2005 году на благотворительном концерте памяти жертв урагана «Катрина» он выступил с речью, в которой обвинял президента Джорджа Буша-младшего в ущемлении прав темнокожих. Буш назвал данный эпизод «отвратительным». Критиковал музыкант и нынешнего кандидата от демократов Джо Байдена: «Этот человек сказал: "Если за меня не голосуешь, значит, ты не чернокожий". Что ж нам теперь делать вид, что мы этого не слышали? Что этот человек этих слов не произносил? Произносил!»

Фото: Reuters

«Я бы баллотировался как республиканец, если бы не Трамп»&lt;br> Канье Уэст неоднократно выступал в поддержку Дональда Трампа (на фото слева). В своих твитах он называл президента «братом» и заявлял, что у них у обоих наличествует некая «драконья сила». По словам рэпера, кепка с надписью «Вернем Америке былое величие» дает ему «почувствовать себя суперменом». Однако перед выдвижением в президенты Канье Уэст сказал, что больше не поддерживает Трампа и «снимает красную кепку»

«Я бы баллотировался как республиканец, если бы не Трамп»
Канье Уэст неоднократно выступал в поддержку Дональда Трампа (на фото слева). В своих твитах он называл президента «братом» и заявлял, что у них у обоих наличествует некая «драконья сила». По словам рэпера, кепка с надписью «Вернем Америке былое величие» дает ему «почувствовать себя суперменом». Однако перед выдвижением в президенты Канье Уэст сказал, что больше не поддерживает Трампа и «снимает красную кепку»

Фото: AP / Evan Vucci

В последние годы в своем творчестве Канье Уэст затрагивает религиозную тематику. В 2019 году он выпустил альбом «Jesus Is King» («Христос — царь»), посвященный христианской идее спасения. После выдвижения в президенты Уэст рассказал, что его кандидатом на пост вице-президента будет священник из Вайоминга Мишель Тибдаль. Сейчас, по его словам, у него есть только два советника — жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск

В последние годы в своем творчестве Канье Уэст затрагивает религиозную тематику. В 2019 году он выпустил альбом «Jesus Is King» («Христос — царь»), посвященный христианской идее спасения. После выдвижения в президенты Уэст рассказал, что его кандидатом на пост вице-президента будет священник из Вайоминга Мишель Тибдаль. Сейчас, по его словам, у него есть только два советника — жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск

Фото: Reuters

Следующая фотография
1 / 12

Рэпер и продюсер Канье Омари Уэст родился 8 июня 1977 года в Атланте, после развода родителей в три года переехал с матерью в Чикаго. Его отец Рэй Уэст был фотокорреспондентом и состоял в леворадикальной партии «Черные пантеры». Мать рэп-звезды Донда Уэст была преподавателем английского языка, а впоследствии стала менеджером сына
На фото: Канье Уэст с актрисой и певицей Розарио Доусон

Фото: Getty Images

Первое стихотворение Уэст написал в пять лет, в третьем классе уже читал рэп, а в седьмом начал сочинять музыку на продажу другим музыкантам. Первый трек записал в 13 лет. В 1997 году получил стипендию Американской академии искусств в Чикаго, но вскоре перешел в Чикагский университет, чтобы изучать английский язык. В 20 лет бросил учебу, чтобы заниматься музыкой

Фото: Коммерсантъ / Александр Жданов  /  купить фото

С середины 1990-х Канье Уэст выступал продюсером и битмейкером для целого ряда исполнителей, начиная с локальных чикагских рэперов и заканчивая Jay-Z, Бейонсе, Алишой Киз, Талибом Квели и другими известными рэп и R'n'B исполнителями. В одном из интервью Jay-Z назвал Уэста «гением», а альбом «The Blueprint» (2001), над которым они вместе работали, стал дважды мультиплатиновым и за выдающуюся ценность вошел в реестр Библиотеки Конгресса США

Фото: AP / Dan Steinberg

Свой дебютный альбом «The College Dropout» Канье Уэст выпустил в 2004 году. Релизу предшествовала автокатастрофа, в которой Уэст серьезно повредил себе челюсть. Альбом получил две премии «Грэмми» и добрался до второй строчки топа Billboard. Его продажи в США составили 3,3 млн копий. Продажи второго альбома рэпера «Late Registration» (2005), достигшего уже первого места в чартах, также превысили 3 млн копий. Впоследствии все альбомы Канье Уэста поднимались до первой строчки американских чартов

Фото: Reuters

В 2014 году Канье Уэст женился на телезвезде Ким Кардашьян (на фото). У пары четверо детей. Вместе с женой в 2017 году он запустил линию одежды для детей Kids Supply. Кроме того, на счету рэпера совместная коллекция с Adidas — Adidas Yeezy и собственная коллекция Yeezy, которую рэпер презентовал на Нью-Йоркской неделе моды, а также ряд других фэшн-проектов

Фото: AP

Всего на счету рэпера девять студийных альбомов. По всему миру продано более 20 млн копий его дисков. C 2005 по 2013 год артист получил 21 статуэтку «Грэмми»

Фото: AP / Ramon Espinosa

В апреле 2020 года журнал Forbes оценивал состояние рэпера в $1,3 млрд. Помимо модных брендов, в активах Канье Уэста также основанный им лейбл GOOD Music, креативное агентство DONDA (названное в честь его матери, умершей в 2007 году), стриминговый сервис Tidal

Фото: AP / John Smock

В 2003 году Канье Уэст совместно со своей матерью основал в Чикаго благотворительный фонд «Kanye West Foundation», основной целью которого стало уменьшение неграмотности среди молодежи. Музыкант неоднократно участвовал в различных благотворительных концертах, а в июне 2020 года пожертвовал $2 млн семье убитого Джорджа Флойда и другим жертвам полицейской жестокости

Фото: AP

Комментируя пандемию коронавируса, музыкант предупреждал о «вреде вакцин»: «Когда они рассказывают, что избавление от COVID-19 возможно с помощью вакцины, я резко настораживаюсь. Это же печать зверя. Они хотят поместить в нас чипы, сделать все, чтобы мы не пересекли врата рая. Мне жаль, когда я говорю "они" — люди с дьяволом внутри. Самое печальное, что мы не попадаем в рай, некоторые точно не попадут»
На фото: работники обувного магазина в Пенсильвании раскладывают новую партию кроссовок Yeezy, выпущенных Канье Уэстом

Фото: Reuters

Канье Уэст известен также своей критикой властей по расовому вопросу. Так, в 2005 году на благотворительном концерте памяти жертв урагана «Катрина» он выступил с речью, в которой обвинял президента Джорджа Буша-младшего в ущемлении прав темнокожих. Буш назвал данный эпизод «отвратительным». Критиковал музыкант и нынешнего кандидата от демократов Джо Байдена: «Этот человек сказал: "Если за меня не голосуешь, значит, ты не чернокожий". Что ж нам теперь делать вид, что мы этого не слышали? Что этот человек этих слов не произносил? Произносил!»

Фото: Reuters

«Я бы баллотировался как республиканец, если бы не Трамп»
Канье Уэст неоднократно выступал в поддержку Дональда Трампа (на фото слева). В своих твитах он называл президента «братом» и заявлял, что у них у обоих наличествует некая «драконья сила». По словам рэпера, кепка с надписью «Вернем Америке былое величие» дает ему «почувствовать себя суперменом». Однако перед выдвижением в президенты Канье Уэст сказал, что больше не поддерживает Трампа и «снимает красную кепку»

Фото: AP / Evan Vucci

В последние годы в своем творчестве Канье Уэст затрагивает религиозную тематику. В 2019 году он выпустил альбом «Jesus Is King» («Христос — царь»), посвященный христианской идее спасения. После выдвижения в президенты Уэст рассказал, что его кандидатом на пост вице-президента будет священник из Вайоминга Мишель Тибдаль. Сейчас, по его словам, у него есть только два советника — жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск

Фото: Reuters

Смотреть

Новости компаний Все