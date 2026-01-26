Канье Уэст на правах рекламы извинился за антисемитизм

Американский рэпер Канье Уэст, также известный как Йе и Йе Йе, опубликовал в газете The Wall Street Journal статью под заголовком «Всем, кому я причинил боль» на правах рекламы. В ней он принес извинения за свои антисемитские высказывания.

Канье Уэст

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters Канье Уэст

Рэпер в колонке отмечает: «Я говорил и делал вещи, о которых глубоко сожалею. С некоторыми из людей, которых я люблю больше всего, я обращался хуже всего. Вы пережили страх, замешательство, унижение и изнеможение от попыток полюбить кого-то, кто временами был неузнаваем. Оглядываясь назад, я оторвался от своего истинного "я"… Я не нацист и не антисемит. Я люблю еврейский народ».

Ранее Канье Уэст не раз делал высказывания, которые были сочтены нацистскими и антисемитскими. В своих соцсетях рэпер писал, что «евреи на самом деле ненавидят белых». Он также публиковал трек, в котором восхвалял Адольфа Гитлера. Эти высказывания вызвали весьма неоднозначную реакцию общественности, в том числе среди поклонников творчества Уэста. Такая реакция привела к тому, что рэпер в ноябре прошлого года уже извинился за антисемитизм перед израильско-марокканским ортодоксальным раввином Йешаяу Пинто.

Евгений Хвостик