Канье Уэст извинился за антисемитизм перед раввином Йешаяху Пинто

Американский рэпер Канье Уэст встретился в Нью-Йорке с израильско-марокканским ортодоксальным раввином Йешаяху Пинто. Он извинился за антисемитские заявления и высказывания в поддержку Гитлера.

«Я действительно ценю то, что вы приняли меня с распростертыми объятиями и позволили мне искупить свою вину. И это начинается с первых шагов, с первого кирпичика за кирпичиком, чтобы снова возвести крепкие стены»,— сказал Канье Уэст (цитата по The Times of Israel).

Канье Уэст — обладатель 24 премий «Грэмми». В своих соцсетях рэпер писал, что «евреи на самом деле ненавидят белых». Он также публиковал трек, в котором восхвалял Адольфа Гитлера.