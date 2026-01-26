«Зенит» нашел диспетчера в «Брагантину»

«Зенит», который в январе проводит что-то похожее на небольшую кадровую перестройку, совершит самое дорогое приобретение Российской премьер-лиги в рамках текущего зимнего трансферного окна. За сумму около €20 млн он приобретет у «Ред Булл Брагантину» бразильского полузащитника Джона Джона.

Фото: Wanderson Colino / Eurasia Sport Images / Getty Images Бразильский футболист Джонатан дос Сантос Роза более известен как Джон Джон

Фото: Wanderson Colino / Eurasia Sport Images / Getty Images

О том, что «Зенит» близок к покупке Джона Джона и завершит ее в ближайшие дни, сообщил целый ряд изданий, таких как O Globo, ESPN Brazil и «Спорт-Экспресс». По их данным, игрок уже прибыл в Катар, где петербургский клуб проводит тренировочный сбор во время паузы в российском футбольном сезоне. Чемпионат страны ушел на нее в декабре, а возобновится в конце февраля. «Зенит» занимает второе место, всего на очко отставая от «Краснодара». Краснодарцы в прошлом году опередили петербуржцев в первенстве, прервав их серию из шести побед в нем.

Большинство изданий оценивают стоимость сделки по Джону Джону в сумму около €20 млн, учитывая бонусы.

Таким образом, его приобретение станет самым крупным в Российской премьер-лиге (РПЛ) в рамках текущего зимнего трансферного окна. Во время него российские гранды были довольно активны на рынке, но до по-настоящему дорогих, свыше €10 млн, трансферов дело до сих пор не доходило. Рекордным пока является состоявшийся несколько дней назад переход в московское «Динамо» из «Ботафого» другого бразильца — Давида Рикарду — за €6 млн, по данным Transfermarkt.

Приглашением Джона Джона «Зенит» продолжит что-что вроде маленькой кадровой перестройки, затеянной в январе. После Нового года клуб покинули сразу три известных футболиста, которым не доводилось в нынешнем сезоне играть важные роли в схемах тренера Сергея Семака. «Зенит» совершил с ЦСКА обмен, отправив в армейский клуб форварда Лусиано Гонду и получив защитника Игоря Дивеева.

В «Атлетику Минейру» ушел нападающий Матео Кассьерра, а в еще одну бразильскую команду — «Крузейру» — полузащитник Жерсон. В последнего «Зенит» летом 2025 года инвестировал около €25 млн — очень большую для сегодняшней РПЛ сумму. Превратиться в стержневую для клуба фигуру у Жерсона не вышло. Но, по версии Transfermarkt и еще некоторых источников, его удалось исключительно выгодно — за сумму от €27 млн до €30 млн — продать.

Именно с Жерсоном бразильские эксперты чаще всего сравнивают 23-летнего Джона Джона, который до появления в «Ред Булл Брагантину» выступал за «Палмейрас».

Его «профильное амплуа» — центральный хавбек, который прежде всего выполняет диспетчерские функции, но также хорош в завершении атак. В общей сложности в матчах за «Брагантину» Джон Джон забил 15 голов. Видео некоторых из них, как и примеры ассистентских действий футболиста, нетрудно обнаружить на YouTube. Популярность у пользователей они завоевали благодаря эффектному дриблингу Джона Джона.

Алексей Доспехов