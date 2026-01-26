Ярославский фонд поддержки МСП помог предпринимателям привлечь 1,5 млрд

По итогам 2025 года при содействии регионального фонда поддержки МСП предприниматели привлекли 1,5 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По словам губернатора, деньги предприниматели направили на реализацию инвестпроектов, модернизацию производств и развитие компаний. «Фонд — важный элемент региональной системы поддержки предпринимательства. Он помогает бизнесу преодолевать барьеры при получении кредитов, внедрять новые технологии и создавать рабочие места»,— подчеркнул Михаил Евраев.

В 2025 году фонд выдал 251 льготный заем на сумму 503 млн руб. и предоставил 49 поручительств на 468,7 млн руб., что способствовало привлечению более 1 млрд руб. из кредитных организаций. Размеры финансирования варьируются от 200 тыс. до 5 млн руб., что позволяет поддерживать проекты различного масштаба.

«Важно, что более 60% этих средств направляется на конкретное развитие бизнеса — приобретение основных средств: недвижимости, транспорта, нового оборудования. Это прямые инвестиции в модернизацию, новые производства и рабочие места»,— подчеркнул первый зампред правительства области Денис Хохряков.

Условия остаются выгодными для предпринимателей: ставки по займам начинаются от 1% годовых, что ниже рыночных показателей, а сроки кредитования — до трех лет.

«Мы создаем льготные условия, такие как ставки от 1% годовых, чтобы предприниматели могли инвестировать в развитие. Это наша стратегическая задача — обеспечивать бизнес доступными и долгосрочными финансовыми ресурсами»,— сообщил министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов.

Помощь предпринимателям осуществляется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».