Сбой в системе бронирования «Леонардо»: проблемы авиакомпаний и отмены рейсов

Днем 26 января в работе сетевой инфраструктуры системы бронирования «Леонардо» (Leonardo) произошел глобальный сбой. Из-за этого авиакомпании временно приостановили регистрацию пассажиров и багажа, оформление и возврат билетов, а также приобретение дополнительных услуг. Что известно о сбое — в подборке «Ъ».





Что произошло Днем 26 января российские авиакомпании начали сообщать о проблемах с регистрацией пассажиров и багажа.

Сбой в системе бронирования «Леонардо» подтвердили «Ъ» в «Ростехе». По данным корпорации, проблемы зафиксированы на стороне компании-провайдера «Сирена Трэвел».

В Ростехе «Ъ» заявили о создании оперативного штаба по восстановлению работоспособности системы совместно с «Аэрофлотом» и другими авиакомпаниями.

Кого затронул сбой «Аэрофлот» приостановил регистрацию пассажиров на рейсы, продажу билетов и дополнительных услуг. Авиакомпания допускала дальнейшую корректировку расписания.

Всего «Аэрофлот» отменил более 20 рейсов из-за произошедшего сбоя, следует из данных онлайн-табло авиакомпании.

О проблемах с регистрацией багажа и оформлением билетов сообщили также «Ямал», «Победа», Azur Air, АЛРОСА, Smartavia и «Уральские авиалинии»

«Белавиа» приостановила операции по оформлению, изменению и возврату авиабилетов, а также приобретению дополнительных услуг на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.

В NordStar сообщили, что на сайте компании проводятся технические работы, но команда специалистов уже работает над решением вопроса.

Что известно о системе «Леонардо» Читать далее В аэропортах Сочи и Краснодара сообщили, что могут быть внесены изменения в расписание рейсов.

Пресс-служба Шереметьево предупредила о задержках в обслуживании из-за технического сбоя.

Регистрация пассажиров в ручном режиме осуществлялась в аэропортах Саратова, Екатеринбурга, Волгограда, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Мурманска и Калининграда.

По оценкам Ассоциации туроператоров и Минтранса суммарно инцидент может повлиять на планы около 20 тыс. пассажиров.