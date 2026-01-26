Сбой в системе бронирования «Леонардо»: проблемы авиакомпаний и отмены рейсов
В «Ростехе» причиной сбоя «Леонардо» назвали техническую проблему у провайдера
Днем 26 января в работе сетевой инфраструктуры системы бронирования «Леонардо» (Leonardo) произошел глобальный сбой. Из-за этого авиакомпании временно приостановили регистрацию пассажиров и багажа, оформление и возврат билетов, а также приобретение дополнительных услуг. Что известно о сбое — в подборке «Ъ».
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Что произошло
- Днем 26 января российские авиакомпании начали сообщать о проблемах с регистрацией пассажиров и багажа.
- Сбой в системе бронирования «Леонардо» подтвердили «Ъ» в «Ростехе». По данным корпорации, проблемы зафиксированы на стороне компании-провайдера «Сирена Трэвел».
- В Ростехе «Ъ» заявили о создании оперативного штаба по восстановлению работоспособности системы совместно с «Аэрофлотом» и другими авиакомпаниями.
Кого затронул сбой
- «Аэрофлот» приостановил регистрацию пассажиров на рейсы, продажу билетов и дополнительных услуг. Авиакомпания допускала дальнейшую корректировку расписания.
- Всего «Аэрофлот» отменил более 20 рейсов из-за произошедшего сбоя, следует из данных онлайн-табло авиакомпании.
- О проблемах с регистрацией багажа и оформлением билетов сообщили также «Ямал», «Победа», Azur Air, АЛРОСА, Smartavia и «Уральские авиалинии»
- «Белавиа» приостановила операции по оформлению, изменению и возврату авиабилетов, а также приобретению дополнительных услуг на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
- В NordStar сообщили, что на сайте компании проводятся технические работы, но команда специалистов уже работает над решением вопроса.
- В аэропортах Сочи и Краснодара сообщили, что могут быть внесены изменения в расписание рейсов.
- Пресс-служба Шереметьево предупредила о задержках в обслуживании из-за технического сбоя.
- Регистрация пассажиров в ручном режиме осуществлялась в аэропортах Саратова, Екатеринбурга, Волгограда, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Мурманска и Калининграда.
- По оценкам Ассоциации туроператоров и Минтранса суммарно инцидент может повлиять на планы около 20 тыс. пассажиров.
Что происходит сейчас
- В 17:40 «Ростех» сообщил о восстановлении работы системы бронирования «Леонардо».
- В Ространснадзоре заявили о контроле над ситуацией в аэропортах и выдаче авиакомпаниям «ряда рекомендаций».
- Транспортная прокуратура организовала проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
- Штатная работа системы регистрации и бронирования Жуковского восстановлена, сообщил представитель аэропорта «РИА Новости».
- Аэропорт Пулково сообщил о восстановлении штатной работы систем регистрации.
- Авиакомпания «Ижавиа» и екатеринбургский аэропорт «Кольцово» возобновили работу с системами бронирования.
- Авиакомпания Red Wings сообщила, что возобновила работу с «Леонардо». Отмененных рейсов нет, чартеры отправляются по расписанию, уточнили в компании.
- «Белавиа» подтвердила восстановление работы системы.
- «Аэрофлот» и «Победа» сообщили, что оформление, переоформление, возврат билетов и дополнительных услуг снова доступны во всех каналах продаж. Те пассажиры, чьи рейсы были отменены, смогут перебронировать билеты на рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней, либо оформить возврат