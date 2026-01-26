Двух ярославцев будут судить за незаконную банковскую деятельность на 190 млн

Прокуратура направила в Ленинский районный суд Ярославля уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении двух местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что обвиняемые создали нелегальный банк. От юрлиц они получали денежные средства в безналичной форме на основании фиктивных гражданско-правовых договоров, затем обналичивали их и возвращали, удерживая часть в качестве вознаграждения.

«В результате преступной деятельности в 2019-2022 гг. через подконтрольные обвиняемым банковские счета фиктивных фирм прошло свыше 190 млн руб., сумма преступного дохода составила более 10,5 млн руб.»,— сообщили в прокуратуре.

Обвиняемые, используя фиктивные договоры, через суд пытались взыскать с одного клиента несуществующую задолженность в размере 150 млн руб. Однако иск был отозван после возбуждения полицией уголовного дела.

Алла Чижова