В Саратовской области могут возбудить новое уголовное дело о нарушениях в школьном питании

В Саратовской области могут возбудить еще одно уголовное дело по делу о нарушениях при организации школьного питания в Балашовском районе. Прокуратура сообщила о выявлении нарушений санитарно-эпидемиологических норм, а также о недостатках в конкурсных процедурах при заключении контрактов на поставку продуктов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе видеоконференции 20 января раскритиковал власти региона за состояние школьного питания и потребовал усилить контроль за качеством продуктов. В ответ губернатор Роман Бусаргин сообщил о выговоре министру образования региона Александру Пажитневу и его заместителю за системные недоработки в сфере образования.

Прокуратура направила материалы проверки следственным органам для уголовной оценки по статье 285 УК РФ, касающейся злоупотребления должностными полномочиями. Также было возбуждено административное дело против заместителя директора школы по статье 6.6 КоАП РФ за нарушение санитарных требований.

Ранее следователи уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ за предоставление услуг питания, не отвечающих требованиям безопасности. Инциденты в Балашовском районе стали причиной ряда проверок и требований к властям региона.

В прокуратуре подчеркнули, что в ходе проверки были выявлены завышенные и необоснованные требования к участникам закупок, а также неправомерные действия должностных лиц, способствовавшие заключению контрактов с одной компанией. Эти факты рассматриваются как основание для уголовного преследования.

Марина Окорокова