В Саратовской области возбудили уголовное дело из-за некачественного питания в школах

Уголовное дело возбуждено в Саратовской области из-за некачественного питания в школах Балашовского района. СКР отреагировал на проблемы после выступления председателя Госдумы Вячеслава Володина на онлайн-совещании с правительством региона. Политик указал на проблемы с качеством продуктов, недобросовестных поставщиков и жалобы родителей.

Как сообщает региональное управление СКР, дело возбуждено по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК). По предварительным данным, нарушения фиксировались с 12 по 21 января в школах Балашова и Балашовского района. Региональная прокуратура также начала проверку с привлечением Роспотребнадзора и Минобразования.

После критики председателя Госдумы, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил выговор министру образования региона Александру Пажитневу и его заместителю. Он призвал не допускать к работе недобросовестных поставщиков продуктов.

С 1 января в Саратовской области питание стало бесплатным для всех учащихся сельских школ и школ малых городов с населением до 100 тыс. человек. Расходы на себя взял региональный бюджет.

