Американцам хотят сделать футбольно

Вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Оке Гёттлих заявил, что пришло время обсудить возможность бойкота чемпионата мира 2026 года, основная часть которого пройдет в США. По его мнению, это должно стать ответом на действия президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии. Господин Гёттлих — первый высокопоставленный футбольный функционер, открыто заявивший, что европейские сборные могут проигнорировать первенство планеты. Между тем о такой возможности ранее уже говорили политики, а на прошлой неделе вопрос обсуждался на встрече двух десятков руководителей европейских футбольных федераций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Оке Гёттлих

Фото: Gregor Fischer / picture alliance / Getty Images Вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Оке Гёттлих

Фото: Gregor Fischer / picture alliance / Getty Images

Идея бойкота чемпионата мира по футболу в ответ на действия президента США в отношении Гренландии (турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, 78 из 104 матчей примут именно американцы) находит все больше сторонников. Вице-президент DFB, а также президент клуба Бундеслиги «Санкт-Паули» Оке Гёттлих в минувшую пятницу, 23 января, заявил изданию Hamburger Morgenpost, что ответом на попытки президента США Дональда Трампа получить контроль над Гренландией должен стать отказ европейских сборных от участия в мировом первенстве.

Оке Гёттлих усмотрел в происходящем некие аналогии с событиями, приведшими к бойкотам, которыми Запад и СССР обменялись в 1980-х годах.

Сначала США и ряд других стран отказались участвовать в московской Олимпиаде 1980 года из-за ввода советских войск в Афганистан, а затем СССР и многие страны социалистического блока проигнорировали Игры-1984 в Лос-Анджелесе.

«Каким было обоснование бойкотов Игр в 80-е годы прошлого века? На мой взгляд, сейчас потенциальная угроза миру даже больше, чем тогда,— отметил вице-президент DFB.— Даже чемпионат мира в Катаре получил политическую окраску, а теперь мы, выходит, совершенно аполитичны. Это очень меня беспокоит». Многие западные политики критиковали Международную федерацию футбола (FIFA) за то, что она отдала право проведения чемпионата мира 2022 года Катару, в котором, по их мнению, неважно обстоят дела с правами человека. Проведению турнира это, впрочем, не помешало.

«Как организация, сообщество, мы забыли о том, что такое границы, о том, как надо защищать свои ценности. Границы очень важны. Нарушаются ли они, когда вам кто-то угрожает? Или когда атакует? Или когда начинают погибать люди? Я бы хотел услышать ответы на эти вопросы. И от президента DFB Бернда Нойендорфа, и от главы FIFA Джанни Инфантино,— продолжил Оке Гёттлих.— На мой взгляд, время обсудить бойкот пришло». Комментируя тезис о том, что бойкот может негативно сказаться на интересах футболистов, господин Гёттлих заявил, что интересы профессионального игрока не могут ставиться выше интересов «огромного числа людей в разных странах, которым напрямую или опосредованно угрожают действия страны—хозяйки мирового первенства».

Призывы ответить на действия американских властей по гренландскому вопросу в Европе раздавались и ранее. Правда, не от футбольных функционеров, а от политиков. В основном, понятно, датских (сборной Дании еще только предстоит добыть путевку на чемпионат в стыковых матчах, намеченных на март). Но, скажем, депутат немецкого Бундестага Родерих Кизеветтер не исключил, что бойкот может случиться и для этого вовсе даже не обязательно ждать, перейдут ли США к силовым действиям. А министр спорта Германии Кристиана Шендерляйн, хотя и отметила, что вопрос об участии немецкой сборной в чемпионате мира не относится к компетенции властей и решение должен принимать DFB, сообщила AFP, что «федеральное правительство согласится с любым решением союза».

Что касается представителей футбольных структур, то они до сих пор уклонялись от публичного обозначения своей позиции по гренландскому вопросу.

Впрочем, какие-то обсуждения все же идут. На прошлой неделе издание The Guardian сообщало, что главы европейских футбольных федераций провели неформальные беседы о возможности бойкотировать чемпионат мира. В обсуждении участвовали два десятка руководителей национальных ассоциаций, которые собрались в Будапеште на торжественное мероприятие, посвященное 125-летию венгерского футбола. Источники издания уверяют, что «высокопоставленные функционеры» считают, что «военная агрессия США с целью захвата Гренландии» стала бы переломным моментом и повлекла бы за собой «бойкот, инициированный Союзом европейских футбольных ассоциаций».

Александр Петров