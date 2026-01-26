В аэропортах Краснодара и Калининграда предупредили о корректировке расписания

В аэропортах Краснодара и Калининграда предупредили о возможных корректировках в расписании из-за сбоя в «Сирена Трэвел» — провайдере системы бронирования «Леонардо». Регистрация пассажиров ограничена, поскольку осуществляется в ручном режиме.

Пресс-служба Шереметьево также предупредила о задержках в обслуживании из-за технического сбоя. Регистрацию пассажиров в ручном режиме также осуществляют аэропорты Саратова, Екатеринбурга, Волгограда, Оренбурга, Нижнего Новгорода и Калининграда.

Сбой в работе системы бронирования «Леонардо» подтвердили «Ъ» в «Ростехе». По данным корпорации, проблемы зафиксированы на стороне компании-провайдера «Сирена Трэвел». Минтранс России совместно с Росавиацией принимают меры для стабильной работы аэропортов страны из-за сбоев в системе.