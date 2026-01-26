Заседание суда по делу экс-чиновников Ростовской области назначено на 28 января

Заседание по уголовному делу двоих бывших заместителей губернатора Ростовской области — Виктора Гончарова и Константина Рачаловского, замминистра сельского хозяйства Ольги Горбаневой и бизнесмена Вадима Ванеева Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону назначил на 28 января. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда. В процессе защиты фигурантов будут участвовать семь адвокатов.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в зависимости от роли фигурантов, их обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве (п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2018 году чиновники способствовали выдаче субсидий принадлежавшей господину Ванееву группе «Евродон», которая занималась производством индейки и утки. Это при том, что финансово-хозяйственное положение предприятия не позволяло получить такие меры поддержки. По оценкам следователей, размер ущерба бюджету превышает 155 млн руб.

Уголовные дела в отношении господ Гончарова и Рачаловского были возбуждены в феврале 2025 года. В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых был наложен арест.

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, из фигурантов дела только Виктор Гончаров находится в СИЗО, остальным назначен либо запрет определенных действий, либо подписка о невыезде.

Наталья Белоштейн