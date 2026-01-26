Определились все четвертьфиналисты Australian Open

26 января завершились матчи четвертого круга Australian Open — первого в сезоне турнира Большого шлема. Определились все четвертьфиналисты мельбурнского мейджора.

Из первой восьмерки рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) до четвертьфинала дошли семь теннисистов. Единственным большим сюрпризом стал вылет восьмой ракетки мира канадца Феликса Оже-Альяссима. По ходу матча первого круга он снялся с турнира из-за боли в левом бедре. Первая ракетка России Даниил Медведев (11-й в мире) не добрался до второй недели, уступив в четвертом круге 20-летнему американцу вьетнамского происхождения Лернеру Тьену.

На четвертьфинальной стадии в мужском одиночном разряде состоятся следующие матчи:

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сыграет с австралийцем Алексом де Минором (6);

Немец Александр Зверев (3) — с Лернером Тьеном (29);

Десятикратный победитель турнира серб Новак Джокович (4) — с итальянцем Лоренцо Музетти (5);

Действующий чемпион Australian Open итальянец Янник Синнер (2) — с американцем Беном Шелтоном (8).

Наиболее примечательным событием в женской сетке стал сход прошлогодней чемпионки австралийского мейджора Мэдисон Киз. Представительница США (9-я в мире) не смогла защитить титул, уступив в четвертом круге своей соотечественнице Джессике Пегуле (6).

Сенсацией стал выход в четвертьфинал 18-летней американки Ивы Йович (27), которая в матче второго круга одолела итальянку Джасмин Паолини (8). За выход в полуфинал она поспорит с первой ракеткой мира и двукратной победительницей Australian Open белоруской Ариной Соболенко.

Также пройдут следующие четвертьфинальные матчи:

Коко Гауфф (США, 3) — Элина Свитолина (Украина, 12);

Джессика Пегула (США, 6) — Аманда Анисимова (США, 4);

Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Ига Швёнтек (Польша, 2).

Общий призовой фонд Australian Open составляет $74,89 млн. Турнир завершится 1 февраля.

Таисия Орлова