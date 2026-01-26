Бывший офицер МЧС в Дзержинске осужден за взятку и превышение полномочий

В Дзержинске на 3,5 года общего режима осужден бывший начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского отдела МЧС. Как сообщили в региональном управлении СКР, его признали виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в значительном размере) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кроме реального срока наказания подсудимому также выписали штраф 500 тыс. руб.

В ходе следствия установили, что в 2025 году офицер МЧС дал указание своей подчиненной без фактического выезда на место пожара внести подложные сведения в протокол осмотра места происшествия и вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Выполняя указание начальника, инспектор МЧС внесла в документы сведения о том, что на месте происшествия найдено битое стекло, которое и стало причиной возгорания. В отношении инспектора МЧС также возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в июле 2025 года сотрудник МЧС получил взятку в размере 100 тыс. руб. За это он незаконно перенес срок исполнения предписания об устранении нарушений в сфере пожарной безопасности, вынесенного руководителю одного из нижегородских предприятий. По этому эпизоду также проходил начальник пожарно-спасательного отряда. В отношении него было возбуждено дело о посредничестве при передаче взятки.